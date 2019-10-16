Путин посетит ВГИК

Путин в четверг посетит ВГИК

"Семнадцатого октября президент РФ Путин посетит старейший творческий ВУЗ страны — Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, где встретится с выдающимися выпускниками института", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сто лет назад — 1 сентября 1919 года — была образована первая Государственная школа кинематографии, впоследствии ставшая ВГИКом.