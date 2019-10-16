Путин ужесточил наказание за незаконную добычу животных

Президент подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ

Отлов и торговля редкими животными переходят в категорию преступлений средней тяжести и тяжких.

Ранее нельзя было привлечь участников группы к серьезной ответственности, но теперь вводится дополнительный квалифицирующий признак — совершение такого преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

Ужесточается наказание в виде принудительных работ и лишения свободы — до четырех лет за незаконные добычу, хранение и продажу особо ценных диких животных. До пяти лет лишения свободы грозит тем, кто занимается незаконным оборотом особо ценных животных с использованием СМИ и интернета. И до шести лет лишения свободы — за незаконную добычу краснокнижных животных с использованием служебных полномочий.

Ужесточено наказание за использование служебного положения, причем не только должностных лиц — теперь можно будет привлекать к ответственности работников зоопарков и заповедников.