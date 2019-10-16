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Путин ужесточил наказание за незаконную добычу животных 

Российская Газета 57 минут назад
Путин ужесточил наказание за незаконную добычу животных
Фото: ТАСС
Президент подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.
Отлов и торговля редкими животными переходят в категорию преступлений средней тяжести и тяжких.
Ранее нельзя было привлечь участников группы к серьезной ответственности, но теперь вводится дополнительный квалифицирующий признак — совершение такого преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
Ужесточается наказание в виде принудительных работ и лишения свободы — до четырех лет за незаконные добычу, хранение и продажу особо ценных диких животных. До пяти лет лишения свободы грозит тем, кто занимается незаконным оборотом особо ценных животных с использованием СМИ и интернета. И до шести лет лишения свободы — за незаконную добычу краснокнижных животных с использованием служебных полномочий.
Ужесточено наказание за использование служебного положения, причем не только должностных лиц — теперь можно будет привлекать к ответственности работников зоопарков и заповедников.
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Политика , Общество
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