Путин ужесточил наказания за нелегальные детские лагеря

Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Он вводит ответственность для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.

В частности, для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.