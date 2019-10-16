Путин ужесточил наказания за нелегальные детские лагеря

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Он вводит ответственность для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.
В частности, для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.
26 сентября Госдума приняла пакет законов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей.