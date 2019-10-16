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Путин ужесточил наказания за нарушения при организации отдыха детей 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Путин ужесточил наказания за нелегальные детские лагеря
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации детского отдыха. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Он вводит ответственность для организаций, не включённых в реестр учреждений отдыха и оздоровления детей.
В частности, для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.
26 сентября Госдума приняла пакет законов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей.
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Политика , Другое , Общество , Владимир Путин , Госдума
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