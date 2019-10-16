Приговор наркокурьеру рушит отношения России и Израиля

Израильтяне бойкотируют рейсы в Россию

Между Россией Израилем разгорается международный скандал на фоне дела россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле за киберпреступления. Израильтяне связывают его судьбу с судьбой приговорённой накануне в Москве к 7,5 годам тюрьмы Наамы Иссахар — гражданки еврейского государства, которая попала в руки российских правоохранителей ещё весной в одном из московских аэропортов за перевозку 9,6 грамма гашиша. Израильтяне считают, что её приговорили к столь жёсткому сроку специально для потенциального обмена.

Нетаньяху от имени и по поручению президента Реувена Ривлина обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании Наамы Иссахар и ее возвращении в Израиль. Эта просьба была направлена президенту России Путину, — говорится в заявлении, которое распространено канцелярией премьер-министра.

Русскоязычная израильская пресса считает, что на этой неделе Путин рассмотрит прошение. Ещё 13 октября Ривлин сообщил, что просит своего российского коллегу о «личном вмешательстве для предоставления ей (Иссахар — News.ru) экстраординарного помилования» по причине «особых и индивидуальных обстоятельств дела».

Иссахар была задержана 9 апреля в московском аэропорту Шереметьево , где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, как сообщается, не покидая транзитную зону. На её багаж, как утверждает российская сторона, обратила внимание служебная собака. При вскрытии рюкзака сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили 9,6 грамма наркотического вещества, которое было идентифицировано как гашиш. Это дало повод обвинить Иссахар в контрабанде запрещённых веществ. 11 октября Химкинский городской суд признал 25-летнюю израильтянку виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере и назначил ей наказание — семь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима

Тот объём гашиша, который был найден у Иссахар, в Израиле считается допустимым — в целях личного пользования. И, как правило, таких «пассажиров» в России задерживают на месяц, штрафуют и высылают. В этот раз всё события развернулись иначе. И объяснение этому быстро нашлось.

Издание New York Times называет приговор Нааме политически мотивированным. В разговоре с прессой израильские чиновники связывают её приговор с делом Алексея Буркова — россиянина, который ещё четыре года назад был задержан в аэропорту Бен-Гурион по запросу американских властей. Фактически Бурков считается частью той команды российских хакеров, которая, как считают в США, покушалась на президентские выборы 2016 года. В Израиле скоро будет решаться вопрос о его экстрадиции в США. Досье Буркова, по сообщениям, как минимум дважды становилось предметом разговора между Путиным и Нетаньяху. В эти дни израильские официальные лица сообщили, что Москва предлагает обменять Буркова на Иссахар. Израильтяне не считают это возможным: на экстрадицию россиянина уже дал добро Верховный суд Израиля, и поменять что-то нельзя. Есть ли возможность решить судьбу «российского хакера» во внесудебном порядке, пока неизвестно.

Дело усложняется ещё и тем, что Наама, как обращают внимание израильские СМИ, имеет американское гражданство. Это ставит Соединённые Штаты перед дилеммой, кто им нужен больше — своя гражданка или «хакер».

В качестве доказательства связи между делом Буркова и делом Иссахар New York Times приводит сообщения в мессенджере WhatsApp, которые получала семья Наамы после её ареста. Некие люди, которые представлялись израильскими друзьями Буркова, предлагали уладить дело.

В случае, если считать два досье действительно связанными, Нетаньяху поставлен в неприятное положение. Во время последней предвыборной кампании он рекламировал свои отношения с Путиным как экстраординарно хорошие. Сейчас он вынужден выбирать — либо «друг Владимир», либо «друг Дональд». Москва тоже получит от этого дела немного: израильская пресса фиксирует внезапное понижение спроса среди граждан Израиля к билетам в Россию и к транзитным рейсам через российскую территорию. Министр экологии и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин в одном из свежих интервью порекомендовал соотечественникам «хорошенько подумать», прежде чем покупать подобные билеты.