Борщ наш: политолог оценил скандал с «российской пропагандой»

«Борщ наш»: политолог о том, может ли блюдо стать орудием пропаганды

Политолог Александр Гусев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" прокомментировал скандал вокруг борща как "оружия российской пропаганды". Ранее сообщалось, что именно так назвал блюдо журналист Би-би-си Эндрю Эванс: ему не понравилось, что российский МИД в своем Twitter позиционировал суп из свеклы как символ русской кухни. По словам Александра Гусева, разговоры о том, что Россия пытается присвоить борщ как свое национальное блюдо, это "хайп и маразм". "Часть киевской элиты преподносит основной части населения Украины, что Россия не только "оттяпала Крым и Донбасс", но теперь еще и покусилась на национальные блюда и отобрала борщ. Извините меня, но это маразм. У нас достаточно проблем в стране и на этом фоне борьба за борщ отходит на 10-й план", — заявил Александр Гусев.

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