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Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма 

Lenta.ru 41 минуту назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает «Громадське».
По ее словам, так произошедшее объяснил посол Турции Ягмур Ахмет Гульдер во время визита в украинский МИД. Дипломат пояснил, что турецкие власти не согласовывали список гостей, которые прибыли на форум в Стамбул. Эрдоган поприветствовал всех участников форума и пожал им руки, в том числе и этим депутатам. Отдельной встречи с ними не проводилось.
«Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция», — добавила Зеленко.
13 октября Украина выразила обеспокоенность из-за сообщений о том, что Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма. МИД страны направил ноту протеста Турции и вызвал турецкого посла.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Поклонская и заместитель председателя комитета по делам национальностей Бальбек входили в состав российской делегации на III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
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Комментарии3
Политика , Видео , В мире , Руслан Бальбек , Реджеп Эрдоган , Наталья Поклонская , Екатерина Зеленко , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Республика Крым , Турция
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