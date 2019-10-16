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Мигрантов вместо рынков отправят на стройки 

Парламентская газета 2 часа назад
Мигрантов вместо рынков отправят на стройки
Фото: АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ «МОСКВА»
В 2020 году иностранцев будет запрещено брать на работу в аптеки, продавцами на нестационарных торговых объектах и на рынках, вне магазинов и палаток. Постановление Правительства, которое устанавливает квоты на привлечение мигрантов в различных сферах экономики, вступает в силу 16 октября.
Торговать — только табаком и алкоголем
Допустимую долю иностранных работников в разных сферах экономики кабмин определяет ежегодно, при этом указывая регионы, на которые эти квоты не распространяются.
Больше всего иностранных граждан в следующем году разрешено задействовать в строительной отрасли: квота установлена на уровне 80 процентов от общей численности работников. Исключение — Дагестан, там на стройки можно будет привлекать до 50 процентов мигрантов. «Строительная» квота в 2020 году не распространяется на Москву, Алтайский край и Бурятию. Отметим, что в этом году такой «иммунитет» имеют, кроме столицы, Амурская область и Хабаровский край.
Ныне действующие квоты также сохранены в сфере выращивания овощей — не более 50 процентов мигрантов. В этом году ограничение на привлечение иностранцев к такой работе не затрагивает Астраханскую область и Приморский край. А в 2020 году для этих регионов никаких исключений не предусмотрено.
Не изменилась допустимая доля работников из других стран также в таких отраслях, как: сухопутные пассажирские и грузовые перевозки — по 26 процентов, спорт — до 25 процентов, торговля алкоголем и табачной продукцией в специализированных магазинах — до 15 процентов мигрантов.
Действие этого постановления Правительства распространяется на всех иностранцев, разъясняли ранее в Минтруде. Исключение составляют две категории: высококвалифицированные специалисты и члены их семей, а также граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).
Регионы на развилке
Правительство устанавливает квоты по заявкам субъектов, поэтому регионы сами рассчитывают, сколько и какой рабочей силы им нужно, пояснил «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
«Это делается для того, чтобы бизнес, не обращая внимания на ситуацию на рынке труда, не стал привлекать демпинговую рабочую силу из Средней Азии», — сказал сенатор.
Вместе с тем, отметил он, регионы стоят на некой «развилке». С одной стороны, они заинтересованы в трудоустройстве в первую очередь местных жителей, а с другой — прекрасно понимают, что труд мигрантов стоит дешевле, что, например, в строительной отрасли, позволяет гарантировать бесперебойный процесс. «Поэтому и выбирают некоторую золотую середину», — заключил Калашников.
Больше всего мигрантов в Москве
Между тем интерес граждан стран СНГ к работе в России в этом году сократился на 13-15 процентов. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. По их мнению, причина тому — активизация мер по «удержанию граждан от трудовой миграции, которые все чаще применяют правительства постсоветских государств для поддержания роста собственной экономики». Кроме того, всё больше усилий прилагают европейские страны, привлекая на работу мигрантов из стран бывшего СССР. В итоге привлекательность России для трудовой миграции понемногу нивелируется в глазах потенциальных переселенцев.
Основной поток рабочей силы идёт из Украины — на её счету около 30 процентов трудовых мигрантов. Не отстают Белоруссия (26 процентов), Казахстан (15 процентов) и Узбекистан (девять процентов).
В топе городов, которые интересны иностранным работникам, по-прежнему остаётся Москва — 44 процента мигрантов устремляются именно в столицу. Далее идут Санкт-Петербург (пять процентов), Ростов-на-Дону и Краснодар (по три процента) и Сочи (два процента).
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Политика , Общество , Сергей Калашников , Минтруд , Совет Федерации , Финансовый университет , ЕАЭС , Парламентская газета , Алтайский Край , Амурская Область , Астраханская Область , Москва , Приморский Край , Республика Бурятия , Республика Дагестан , Хабаровский Край
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