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Путин 16 октября проведёт совещание на тему паводков 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Путин проведёт совещание на тему паводков
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин 16 октября проведёт совещание на тему ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдёт речь в среду в Кремле», — цитирует сообщение РИА Новости.
В ходе заседания планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капитальным ремонтом жилья.
Также будут затронуты вопросы состояния соцобъектов, транспортной инфраструктуры, подготовки к осенне-зимнему сезону и другие.
Отмечается, что глава государства держит на контроле ситуацию с восстановительными работами в пострадавших регионах.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко раскритиковал работу властей Иркутской области по восстановлению жилья и социальных объектов после паводков, назвав её «чрезвычайно медленной».
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Комментарии1
Политика , Виталий Мутко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Иркутская Область
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