Путин проведёт совещание на тему паводков

Путин 16 октября проведёт совещание на тему паводков

«По итогам серии рабочих поездок и совещаний президент России дал ряд поручений правительству, о ходе выполнения которых пойдёт речь в среду в Кремле», — цитирует сообщение РИА Новости.

В ходе заседания планируется обсудить состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капитальным ремонтом жилья.

Также будут затронуты вопросы состояния соцобъектов, транспортной инфраструктуры, подготовки к осенне-зимнему сезону и другие.

Отмечается, что глава государства держит на контроле ситуацию с восстановительными работами в пострадавших регионах.