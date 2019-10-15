Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы назвал «предательством» задержание россиянки в Минске 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Депутат о задержании россиянки в Минске: это предательство
Фото: ТАСС
Задержание Анны Богачевой в Минске вызывает недоумение и похоже на предательство, заявил член комитета по делам СНГ Госдумы Виктор Водолацкий во вторник, 15 октября.
Напомним, что ранее в СМИ начали распространяться сообщения о задержании россиянки вечером 13 октября. Адвокат женщины допустил, что задержание могло быть произведено по запросу США в связи с тем, что она якобы вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году. В 2018-м против Богачевой ввели санкции.
В свою очередь Водолацкий отметил несуразность происходящего.
— Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом, — возмутился парламентарий в беседе с РИА Новости.
Он предположил, что инцидент может быть следствием стремления Минска показать свою независимость от Москвы и готовность следовать указаниям Вашингтона.
— Печально то, что некоторые мои коллеги, которые уже подходили ко мне, учитывая, что как раз комитет отвечает за взаимодействие и работу с соотечественниками, что это предательство, — добавил депутат.
Вместе с тем Водолацкий указал на необходимость более тщательно разобраться в ситуации, а также выразил надежду на скорое освобождение Богачевой.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Вечерняя Москва: последние новости
Журавлев: Богачеву отдадут США, где ее ждет суд Журавлев: Богачеву отдадут США, где ее ждет суд Матвиенко считает, что РФ может поддержать возвращение авиасообщения с Украиной Матвиенко считает, что РФ может поддержать возвращение авиасообщения с Украиной Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции
Комментарии1
Политика , Виктор Водолацкий , Анна Богачева , Госдума , РИА Новости , Минск , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно точное местонахождение Заворотнюк
Стало известно точное местонахождение Заворотнюк
Отравитель снова в городе: москвичей продолжают грабить
Отравитель снова в городе: москвичей продолжают грабить6
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии3
Назван способ спасения Байкала
Назван способ спасения Байкала4
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН6
Видео
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Назван способ спасения Байкала
06:00
Назван способ спасения Байкала
Экология Общество
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес