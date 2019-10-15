Депутат о задержании россиянки в Минске: это предательство

Задержание Анны Богачевой в Минске вызывает недоумение и похоже на предательство, заявил член комитета по делам СНГ Госдумы Виктор Водолацкий во вторник, 15 октября.
Напомним, что ранее в СМИ начали распространяться сообщения о задержании россиянки вечером 13 октября. Адвокат женщины допустил, что задержание могло быть произведено по запросу США в связи с тем, что она якобы вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году. В 2018-м против Богачевой ввели санкции.
В свою очередь Водолацкий отметил несуразность происходящего.
— Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом, — возмутился парламентарий в беседе с РИА Новости.
Он предположил, что инцидент может быть следствием стремления Минска показать свою независимость от Москвы и готовность следовать указаниям Вашингтона.
— Печально то, что некоторые мои коллеги, которые уже подходили ко мне, учитывая, что как раз комитет отвечает за взаимодействие и работу с соотечественниками, что это предательство, — добавил депутат.
Вместе с тем Водолацкий указал на необходимость более тщательно разобраться в ситуации, а также выразил надежду на скорое освобождение Богачевой.