Депутат о задержании россиянки в Минске: это предательство

Депутат Госдумы назвал «предательством» задержание россиянки в Минске

Напомним, что ранее в СМИ начали распространяться сообщения о задержании россиянки вечером 13 октября. Адвокат женщины допустил, что задержание могло быть произведено по запросу США в связи с тем, что она якобы вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году. В 2018-м против Богачевой ввели санкции.

В свою очередь Водолацкий отметил несуразность происходящего.

— Непонятно ни одному здравомыслящему человеку в России, почему Белоруссия, братская нам республика, с которой мы строим Союзное Государство, ведет себя таким образом, — возмутился парламентарий в беседе с РИА Новости.

Он предположил, что инцидент может быть следствием стремления Минска показать свою независимость от Москвы и готовность следовать указаниям Вашингтона.

— Печально то, что некоторые мои коллеги, которые уже подходили ко мне, учитывая, что как раз комитет отвечает за взаимодействие и работу с соотечественниками, что это предательство, — добавил депутат.

Вместе с тем Водолацкий указал на необходимость более тщательно разобраться в ситуации, а также выразил надежду на скорое освобождение Богачевой.