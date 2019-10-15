Кортеж Путина в ОАЭ встретили триколором в небе

Автомобиль Aurus российского лидера по улицам Абу-Даби также сопроводил конный эскорт, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Аурус» с конным эскортом: Лимузин президента России едет по Абу-Даби pic.twitter.com/PtNKwk1RXA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Флаг России над кортежем Путина: Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор pic.twitter.com/Qt2bKD0C1N— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Напомним, президент России прибыл в ОАЭ во вторник. В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном планируется обсудить партнерство между странами и региональную проблематику, включая Сирию.