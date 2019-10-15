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Кортеж Путина в ОАЭ встретили триколором в небе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кортеж Путина в ОАЭ встретили триколором в небе
Фото: РИА Новости
Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в воздухе над кортежем президента Владимира Путина, движущегося по Абу-Даби, российский триколор.
Автомобиль Aurus российского лидера по улицам Абу-Даби также сопроводил конный эскорт, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Напомним, президент России прибыл в ОАЭ во вторник. В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном планируется обсудить партнерство между странами и региональную проблематику, включая Сирию.
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