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Володин назвал политику бывшего президента Украины Порошенко деструктивной 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Володин рассказал о деструктивной политике Порошенко
Фото: РИА Новости
Политика бывшего президента Украины Петра Порошенко была деструктивной и создавала большие проблемы для Европы, заявил Вячеслав Володин на встрече с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье.
"Почему не удавалось урегулировать раньше украинский вопрос? Мы должны тогда признать, что прежний президент Украины, господин Порошенко вел себя абсолютно деструктивно и не делал шагов для урегулирования этой ситуации. Это происходило по вине именно украинского руководства. Почему мы замалчиваем это?" — сказал Володин в ходе встречи.
Он отметил, что РФ всегда была готова помогать в решении проблем, но без соответствующих решений со стороны властей Украины изменить ситуацию было невозможно.
"Сегодня мы говорим о том, что есть прогресс, но этот прогресс прежде всего связан с тем, что пришло новое руководство… Давайте тогда признаем, что прежнее руководство было деструктивным, более того, создавало большие проблемы для Европы", — сказал спикер Госдумы.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера". Лидером нового "майдана" на Украине хочет стать бывший президент Петр Порошенко, считает действующий глава государства Владимир Зеленский.
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Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Вячеслав Володин , ОБСЕ , Госдума , Швейцария
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