Володин рассказал о деструктивной политике Порошенко

Володин назвал политику бывшего президента Украины Порошенко деструктивной

"Почему не удавалось урегулировать раньше украинский вопрос? Мы должны тогда признать, что прежний президент Украины, господин Порошенко вел себя абсолютно деструктивно и не делал шагов для урегулирования этой ситуации. Это происходило по вине именно украинского руководства. Почему мы замалчиваем это?" — сказал Володин в ходе встречи.

Он отметил, что РФ всегда была готова помогать в решении проблем, но без соответствующих решений со стороны властей Украины изменить ситуацию было невозможно.

"Сегодня мы говорим о том, что есть прогресс, но этот прогресс прежде всего связан с тем, что пришло новое руководство… Давайте тогда признаем, что прежнее руководство было деструктивным, более того, создавало большие проблемы для Европы", — сказал спикер Госдумы.