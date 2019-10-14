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Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты 

Рамблер 9 минут назад
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты. Видеофрагмент исполнения опубликовал телеканал RT в своем телеграм-канале.
«Путин и король Саудовской Аравии слушают гимн РФ в интерпретации местного оркестра», — говорится в подписи к ролику.
На записи слышно, что к припеву оркестр окончательно перестает попадать в нужные ноты.
Президент России впервые с 2007 года находится с официальным визитом в Саудовской Аравии. У главы государства запланированы встречи с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, российско-саудовские переговоры, беседа с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.
Во время этих встреч будут обсуждаться положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также российско-саудовское сотрудничество в сферах энергетики, АПК и ВТС.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Russia Today , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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