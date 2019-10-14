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Лавров предполагает, что Ассанжа пытают в британском СИЗО 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Лавров поведал о судьбе Ассанжа
Фото: РИА Новости
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может подвергаться пыткам в британском СИЗО, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вы видите, как сейчас относятся к беседам "один на один" в том же Вашингтоне. Пытаются делать из этого несусветные грехи. Но возникает много вопросов. Как тогда быть со свободой доступа к информации? Если этот принцип возводить в абсолют, как это пытаются делать демократы на Капитолийском холме, тогда надо отменять обвинения в адрес Эдварда Сноудена, освобождать Джулиана Ассанжа и перестать применять к нему пытки, которым, он, судя по всему, подвергается в британском СИЗО", — заявил Лавров в программе "Интервью с Марией Бондаревой" телеканала "Россия 24".
В конце сентября отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал, что его сына мучают в британской тюрьме "Белмарш" всеми возможными способами, сообщило издание Independent. По словам Шиптона, Ассанж в тюрьме страдает как морально, так и физически.
На заседании суда 11 октября Ассанж, который участвовал в нем по видеосвязи, также выглядел изможденным и слабым, похожим на человека с проблемами со здоровьем. Ему был задан единственный вопрос о том, является ли он Джулианом Ассанжем и может ли подтвердить дату рождения. Подсудимый тихим голосом ответил: "Да".
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США продолжатся 21 октября.
В апреле Ассанж был помещен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно суд рассматривает запрос США о его экстрадиции, слушания по этому делу по существу пройдут 25 февраля.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Комментарии
Политика , Эдвард Сноуден , Сергей Лавров , Джулиан Ассанж , Wikileaks , ФСИН
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