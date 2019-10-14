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Зампред ЕР: осужденные за убийства детей не должны выходить по УДО 

РИА Новости 3 часа назад
«Убийцы детей не должны выходить по УДО»
Фото: РИА Новости
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что совершившие тяжкие преступления в отношении детей должны быть осуждены к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение, а отмена моратория на смертную казнь может грозить смертью невиновного человека.
Гости ток-шоу на НТВ обсуждали трагический случай, который произошел в Саратове. Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
"Этот человек должен быть осужден. Он должен получить пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения… Условия содержания пожизненно осужденных — нужно сделать для них труд обязательным. Запретить УДО для пожизненников, которое существует после 25 лет, — да", — сказал Исаев на ток-шоу Романа Бабаяна "Своя правда" на НТВ, где обсуждался вопрос отмены моратория на смертную казнь для совершивших тяжкие преступления против детей.
По мнению политика, в таких ситуациях, когда осужденный за убийство или изнасилование ребенка вышел на свободу, нужно исключить рецидивы. И глухое, абсолютное, без УДО пожизненное заключение исключает рецидивы, отметил он.
В то же время, разрешая смертную казнь, "мы рискуем, что система даст сбой и будет казнен, убит невиновный человек", отметил Исаев, добавив, что в случае казни смерть невиновного человека будет "на нашем обществе, на государстве".
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Комментарии1
Политика , Роман Бабаян , Андрей Исаев , Единая Россия , НТВ , Саратов
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