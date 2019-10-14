«Скрывали цифры»: Медведев недоволен статистикой

Премьер Дмитрий Медведев предупредил региональных глав о «неприятных последствиях». Они могут ожидать губернаторов, если те продолжат манипулировать статистическими данными и «подгонять» показатели смертности. По мнению председателя правительства, главы регионов указывали другие причины смертности, чтобы им «не прилетело по голове». Сейчас «это вранье» необходимо прекратить, потребовал Медведев.

Региональные власти не должны «подгонять» показатели смертности и манипулировать статистическими данными, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Он предупредил, что если такие случаи будут обнаружены, то это приведен к весьма неприятным последствиям для глав регионов, передает ТАСС.

«По поводу цифр по смертности. Мы же понимаем, что происходило — скрывали просто цифры. Об этом и губернаторы говорили, показатели в этом случае менялись только потому что другие причины смертности указывали — добровольно в прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове», — пояснил глава кабмина.

По его словам, ситуация касалась показателей по смертности не только из-за сердечно-сосудистых патологий, но и из-за онкологии.

«Вот этого быть не должно, вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — предупредил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что это касается губернаторов и тех, кто отвечает за отчетность по здравоохранению в регионах.

Вместе с тем он потребовал разобраться, по каким причинам в 36 регионах России растет показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«В более чем половине, то есть, 49 субъектах РФ в целом смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась, что само по себе неплохо. Опасение вызывают 36 регионов, где этот показатель не снижается, а растет. Нужно обсудить, с чем это связано и какие меры принять», — обратил внимание премьер-министр.

Он напомнил, что перед чиновниками стоит задача на четверть снизить смертность от инфарктов и инсультов к 2024 году. Для осуществления запланированного, по его словам, власти выделили 11,6 млрд рублей.

Ранее принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные региональных служб статистики выявил, в каком из российских регионов в 2018 году была самая высокая смертность из-за употребления алкоголя. Так, как передает издание, порядка 2,6% смертей в России было вызвано этим недугом, то есть около 48 тыс. россиян умерли из-за употребления спиртных напитков.

Среди всех регионов страны лидирует Чукотский автономный округ, где коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. Это означает, что каждый девятый умерший житель региона скончался из-за алкоголя.

На втором месте находится Магаданская область, где из-за употребления спиртных напитков умирает один из каждых 11 скончавшихся в 2018 году. Вместе с тем издание отмечает, что в этих областях не зафиксированы случаи смерти из-за отравления алкоголем. Высокие показатели установились также в Ивановской области, где более девяти человек на 10 тыс. населения умирают по этой причине. Отмечается, что в основном из-за употребления алкоголя умирают мужчины.

Незадолго до этого, 4 октября, пресс-служба Минздрава сообщила, что за восемь месяцев 2019 года показатели смертности российских граждан снизились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает РИА «Новости».

Таким образом, по данным Федеральной службой госстатистики , с января по август в России умерли почти на 34 тыс. граждан меньше, чем в прошлом году. «Показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года», — говорится в заявлении Минздрава.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в России смертность от туберкулеза достигла национального минимума и составила 5,1% на 100 тыс. граждан.

«Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза — 5,1% из расчета на 100 тысяч населения, снизившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — обратили внимание в министерстве. Там добавили, что лучший показатель за весь советский период составлял 7,7%, передает агентство.

Тем не менее в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, внесенном на рассмотрение депутатов Госдумы вместе с проектом федерального бюджета на три года, отмечается, что естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года.

В документе Министерства экономразвития страны говорится, что проводимые правительством мероприятия по снижению количества смертей среди россиян не смогут компенсировать негативные тенденции в рождаемости. Это «и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года».

«В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — уверены чиновники.

В ведомстве отмечают, что в последнее время появилась «устойчивая тенденция» старения населения страны и ухудшение его возрастной структуры. До 2023 года увеличение численности населения России будет наблюдаться «только за счет миграционного прироста», который покрывает численные потери граждан по естественным причинам.