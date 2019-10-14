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Симоньян: нас смотрит только Трамп 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Симоньян: нас смотрит только Трамп
Фото: РИА Новости
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в Telegram прокомментировала твит президента США Дональда Трампа, в котором тот процитировал ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.
«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — написала Симоньян (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как ранее сообщал «Рамблер», Трамп обратил внимание на характеристику, которую Кириаку дал информатору, рассказавшему о разговоре Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернётся вся их жизнь», — так звучит опубликованная Трампом цитата.
Sputnik — российское новостное агентство, имеющее региональные представительства и бюро в разных странах. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, президент США обращается к альтернативным источникам информации, в том числе и российским, на фоне недоверия к СМИ, которое присутствует в Штатах на самых разных уровнях.
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Комментарии1
Политика , США , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Маргарита Симоньян , Дональд Трамп , МИД , ИА Sputnik , Russia Today
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