В Крыму назвали условие передачи Украине задержанных кораблей ВМС

Три корабля Военно-морских сил Украины , задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение границы, могли бы быть возвращены как жест «доброй воли», но в обмен на российские суда «Норд» и «Механик Погодин». Такое мнение высказал представитель постоянного представительства Крыма при президенте РФ Александр Молохов

Он напомнил о том, что украинские суда являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Поэтому они могли бы быть переданы на ответственное хранение. Точки соприкосновения можно найти с учётом возбуждённого в соседнем государстве дела по факту так называемого Керченского инцидента. В нём усмотрена провокация, организованная экс-президентом Петром Порошенко в рамках предвыборной борьбы.

Молохов также отметил, что задержание крымского сейнера «Норд» должно было быть обжаловано в Морском трибунале в Гамбурге.

Необходимо также провести Общественный трибунал по Керченскому инциденту, в ходе которого будет разоблачена предвыборная провокация Порошенко, — цитирует Молохова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что задержанные украинские корабли будут возвращены в ближайшее время. По его словам, переговоры находятся на финальном этапе.

Российское рыболовное судно «Норд» было захвачено украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря в марте 2018 года. Экипаж заподозрили в незаконном рыбном промысле. Судно неоднократно пытались продать на торгах, однако приобрести его оказалось некому.

Российский танкер «Механик Погодин» был задержан в украинском Херсоне в августе 2018 года. Формальной причиной ареста стало финансирование строительства судна компанией, в отношении которой действуют украинские санкции. При этом к моменту инцидента судно давно сменило владельца.

25 ноября 2018 года суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а Служба безопасности Украины Генпрокуратура — по факту ведения агрессивной войны.