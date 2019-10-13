Путин заявил о доверии сирийцев к российским военным

Саудовскую Аравию. Жители Сирии очень позитивно относятся к российским военнослужащим и идут к ним за защитой, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии своего визита в ОАЭ

«Мне очень приятно отметить, что очень позитивно и с большим доверием сирийцы относятся к российским военнослужащим, к нашей военной полиции», — приводит его слова ТАСС.

По словам президента, российская военная полиция достойно несет службу в Сирии, при этом она в значительной степени сформирована из жителей Северного Кавказа, которые исповедуют ислам. «И местные жители — прямо у меня есть конкретные примеры — просто идут к ним за защитой», — подчеркнул Путин.

При этом он добавил, что для достижения стабильности в Сирии на длительную перспективу нужно, чтобы сами сирийцы договорились между собой. «Всегда даже самый плохой мир лучше, чем хорошая война», — напомнил президент.

В этом же интервью Путин заявил, что позитивной тенденции в урегулировании конфликта в Сирии невозможно было бы добиться без участия Саудовской Аравии.