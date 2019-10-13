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Путин заявил о доверии сирийцев к российским военным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Путин заявил о доверии сирийцев к российским военным
Фото: РИА Новости
Жители Сирии очень позитивно относятся к российским военнослужащим и идут к ним за защитой, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia в преддверии своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
«Мне очень приятно отметить, что очень позитивно и с большим доверием сирийцы относятся к российским военнослужащим, к нашей военной полиции», — приводит его слова ТАСС.
По словам президента, российская военная полиция достойно несет службу в Сирии, при этом она в значительной степени сформирована из жителей Северного Кавказа, которые исповедуют ислам. «И местные жители — прямо у меня есть конкретные примеры — просто идут к ним за защитой», — подчеркнул Путин.
При этом он добавил, что для достижения стабильности в Сирии на длительную перспективу нужно, чтобы сами сирийцы договорились между собой. «Всегда даже самый плохой мир лучше, чем хорошая война», — напомнил президент.
В этом же интервью Путин заявил, что позитивной тенденции в урегулировании конфликта в Сирии невозможно было бы добиться без участия Саудовской Аравии.
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Комментарии
Политика , Владимир Путин , Sky News , ИТАР-ТАСС , ОАЭ , Саудовская Аравия , Сирия
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