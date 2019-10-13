Путин оценил вероятность начала холодной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на невозможность повторения холодной войны. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий. В то же время он сообщил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени.

Такое заявление он объяснил тем, что государство имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».