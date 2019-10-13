Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин оценил вероятность начала холодной войны 

Национальная Служба Новостей + ещё 21 1 час назад
Путин оценил вероятность начала холодной войны
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на невозможность повторения холодной войны. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий. В то же время он сообщил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени.
Такое заявление он объяснил тем, что государство имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».
Ранее НСН писала, что лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в формат G8. Она заявила, что выступая против возвращения России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну.
Сын топ-менеджера МТС покинул спецприёмник
Национальная Служба Новостей: последние новости
Россия обвинила США в подрыве работы ООН Россия обвинила США в подрыве работы ООН Песков прокомментировал возможную отмену моратория на смертную казнь Песков прокомментировал возможную отмену моратория на смертную казнь Латвия выступила против празднования в Москве освобождения Риги Латвия выступила против празднования в Москве освобождения Риги
Политика , Владимир Путин , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе2
Путин признался, почему его «никуда не тянет»
Путин признался, почему его «никуда не тянет»51
Украине предрекли незавидную участь
Украине предрекли незавидную участь391
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»351
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Путин напомнил о предупреждении Каддафи509
Видео
Украине предрекли незавидную участь
03:58
Украине предрекли незавидную участь
В мире Украина
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
03:09
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Оружие Армия
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер вынес приговор отечественному ТВ
00:57
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Общество
МИД России выступил с обвинением
01:11
МИД России выступил с обвинением
Политика
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
06:14
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Политика
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
02:41
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Происшествия Другое
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
01:05
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
Криминал Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение