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Путин напомнил о предупреждении Каддафи 

Рамблер + ещё 2 43 минуты назад
Владимир Путин заявил, что Каддафи предупреждал о проблемах ЕС с мигрантами и дестабилизации Ближнего Востока. В интервью журналистам президент России рассказал, как «западные партнеры» превратили Ливию в дестабилизирующий фактор всей Евразии.
Путин заявил об отказе России дружить «против кого-то»
«Что касается Ливии, то хаос, который воцарился после военных операций, к сожалению, пока не прекращается. Но в этом случае наши западные партнёры просто нас — у нас в народе говорят, не знаю, как переводчики переведут, — надули», — заявил российский лидер.
По словам Путина, Россия проголосовала за резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещала Каддафи использовать авиацию против повстанцев, но и не разрешала бомбардировки другим странам.
«А именно это и было сделано. То есть, по сути, тоже в нарушение, в обход Совета Безопасности ООН всё, что на практике происходило. А что за этим последовало, мы хорошо знаем. До сих пор там хаос, неразбериха, хлынул поток мигрантов через Ливию, о чём Каддафи всегда предупреждал: он закрывает путь мигрантов из Африки в Европу. Как только не стало этой «стены», поток пошёл. Теперь имеют то, о чём предупреждали…. А самое главное, что это дестабилизирует весь Ближний Восток» — заявил Путин.
Как ранее сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин дал интервью трем телеканалам, вещающим на арабский мир — RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia. Общение президента с журналистами, в частности, затрагивало ситуацию на Ближнем востоке и отношения РФ с Западом.
Комментарии247
Политика , Видео , Владимир Путин , ЕС , Совбез ООН , Sky News , Ливия
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