«Кобзон их и с того света достал» 

СБУ составила список врагов-деятелей культуры, включив в него умерших Кобзона, Быстрицкую и Говорухина. Перечень граждан, «угрожающих безопасности» Украины, опубликовали на сайте Министерства культуры. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В СБУ для Минкульта составили список лиц, угрожающих безопасности Украины. Бабкина, Лунгин, Ярмольник, Кустурица, Гафт, Депардьё… Всего 151 фамилия. Есть и «Кобзон». Иосиф Давыдович Кобзон. Он этих культурно-безопасных и с того света сумел достать», — написала Захарова в фейсбуке.
«Катастрофа в головах! Даже не смешно, а очень горько и обидно за наших бывших соотечественников». «А давно этот список составили? Неужели после выборов там ничего не поменялось?» — комментируют пользователи.
Они отмечают, что в списке СБУ есть не только Кобзон, но и другие скончавшиеся российские культурные деятели. В частности — Элина Быстрицкая и Станислав Говорухин.
«Стоило бы процитировать шефа», — предложил Захаровой один из комментаторов, опубликовав рисунок с двумя буквами и двумя знаками препинания — «Д, Б!»