Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кобзон их и с того света достал» 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
СБУ составила список врагов-деятелей культуры, включив в него умерших Кобзона, Быстрицкую и Говорухина. Перечень граждан, «угрожающих безопасности» Украины, опубликовали на сайте Министерства культуры. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Экипаж Airbus A321 записали во враги Украины
«В СБУ для Минкульта составили список лиц, угрожающих безопасности Украины. Бабкина, Лунгин, Ярмольник, Кустурица, Гафт, Депардьё… Всего 151 фамилия. Есть и «Кобзон». Иосиф Давыдович Кобзон. Он этих культурно-безопасных и с того света сумел достать», — написала Захарова в фейсбуке.
«Катастрофа в головах! Даже не смешно, а очень горько и обидно за наших бывших соотечественников». «А давно этот список составили? Неужели после выборов там ничего не поменялось?» — комментируют пользователи.
Они отмечают, что в списке СБУ есть не только Кобзон, но и другие скончавшиеся российские культурные деятели. В частности — Элина Быстрицкая и Станислав Говорухин.
«Стоило бы процитировать шефа», — предложил Захаровой один из комментаторов, опубликовав рисунок с двумя буквами и двумя знаками препинания — «Д, Б!»
Комментарии39
Политика , Видео , Иосиф Кобзон , Станислав Говорухин , Элина Быстрицкая , Минкультуры , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение США по Сирии сыграет на руку России
Решение США по Сирии сыграет на руку России6
С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор
С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор25
Путин рассказал о создании суперракет
Путин рассказал о создании суперракет626
«Смотрящего» по Украине «раскороновали»
«Смотрящего» по Украине «раскороновали»64
Турецкие войска захватили город в Ракке
Турецкие войска захватили город в Ракке
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Решение США по Сирии сыграет на руку России
04:28
Решение США по Сирии сыграет на руку России
Ближний Восток В мире
С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор
00:22
С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор
Криминал Происшествия
«Смотрящего» по Украине «раскороновали»
00:25
«Смотрящего» по Украине «раскороновали»
Криминал В мире
«Кобзон их и с того света достал»
02:38
«Кобзон их и с того света достал»
Политика
Фанаты группы «Ленинград» попали в полицию
04:31
Фанаты группы «Ленинград» попали в полицию
Шоу-бизнес
«Пора открывать окно»: Кравчук об Украине и РФ
01:20
«Пора открывать окно»: Кравчук об Украине и РФ
В мире Политика
Полуголая Седокова объявила о выходе своей книги
01:00
Полуголая Седокова объявила о выходе своей книги
Шоу-бизнес
«Холодно?»: Канделаки показала фото в двух трусах
00:48
«Холодно?»: Канделаки показала фото в двух трусах
Шоу-бизнес
«Дожать Россию»: Украина обратилась к ЕС по Донбассу
04:16
«Дожать Россию»: Украина обратилась к ЕС по Донбассу
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение