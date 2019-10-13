Дипакадемия России объяснила популярность Греты Тунберг 

Как пишет «Интерфакс», её известность говорит о глобальном кризисе в сфере устойчивого развития.
Такое заявление сделала академия в докладе, подготовленном под руководством ректора вуза Александра Яковенко. Эксперты отметили в документе, что перед миром «стоит проблема занятости трудоспособного населения». По их мнению, от этого зависит устойчивость политических систем в подавляющем большинстве государств мира.
Грета Тунберг на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке потребовала от мировых политиков соблюдать Парижское соглашение по климату. Она заявила, что ради экологии отказалась от перелёта из Швеции в США в пользу яхты, путешествие обошлось в 40 тысяч евро.