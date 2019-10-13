Дипакадемия России объяснила популярность Греты Тунберг 

Главное сейчас

«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой

«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»

Путин напомнил о предупреждении Каддафи

Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк

Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом