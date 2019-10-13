Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипакадемия России объяснила популярность Греты Тунберг 

Говорит Москва + ещё 3 2 часа назад
Дипакадемия России объяснила популярность Греты Тунберг
Фото: РИА Новости
Как пишет «Интерфакс», её известность говорит о глобальном кризисе в сфере устойчивого развития.
Такое заявление сделала академия в докладе, подготовленном под руководством ректора вуза Александра Яковенко. Эксперты отметили в документе, что перед миром «стоит проблема занятости трудоспособного населения». По их мнению, от этого зависит устойчивость политических систем в подавляющем большинстве государств мира.
Грета Тунберг на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке потребовала от мировых политиков соблюдать Парижское соглашение по климату. Она заявила, что ради экологии отказалась от перелёта из Швеции в США в пользу яхты, путешествие обошлось в 40 тысяч евро.
Сын топ-менеджера МТС покинул спецприёмник
Говорит Москва: последние новости
В Кремле отказались обсуждать возвращение смертной казни В Кремле отказались обсуждать возвращение смертной казни МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по операции Турции в Сирии Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по операции Турции в Сирии
Политика , Александр Яковенко , Грета Тунберг , ООН , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»269
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Путин напомнил о предупреждении Каддафи373
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк4
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом34
Видео
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом
00:57
Познер сравнил российское ТВ с безногим генералом
Общество
МИД России выступил с обвинением
01:11
МИД России выступил с обвинением
Политика
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
06:14
Путин напомнил о предупреждении Каддафи
Политика
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
02:41
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Происшествия Другое
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
01:05
Мажор покинул спецприёмник с пледом на голове
Криминал Прибалтика
Песков восхитился красотой Навки
02:32
Песков восхитился красотой Навки
Шоу-бизнес
Около посольства Киргизии в Москве прогремели выстрелы
00:31
Около посольства Киргизии в Москве прогремели выстрелы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение