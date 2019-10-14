Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии 

Газета.Ru + ещё 38 1 час назад
Путину устроили пышный прием в Саудовской Аравии
Фото: РИА Новости
Власти Саудовской Аравии устроили пышный прием президенту России Владимиру Путину, прибывшему в Эр-Рияд с государственным визитом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Так, лимузин Aurus, на котором глава российского государства прибыл в дворец короля, сопровождала конная полиция на 16 лошадях.
Полицейские на лошадях везли флаги Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.
В состав российской делегации в ходе визита входит, в частности, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Также Путина сопровождают министр энергетики Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Газета.Ru: последние новости
Поклонская ответила преемнице Меркель о Крыме Поклонская ответила преемнице Меркель о Крыме Песков рассказал, почему Путин любит проводить отпуск в России Песков рассказал, почему Путин любит проводить отпуск в России Симоньян о цитировании автора Sputnik: нас никто не смотрит и не слушает, кроме Трампа Симоньян о цитировании автора Sputnik: нас никто не смотрит и не слушает, кроме Трампа
Политика , Александр Новак , Рамзан Кадыров , Вероника Скворцова , Денис Мантуров , Владимир Мединский , Максим Орешкин , Владимир Путин , Минпромторг , Минэкономразвития , Газета.Ru , Саудовская Аравия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России возродят поезда-призраки
В России возродят поезда-призраки2
В Киеве начались протесты
В Киеве начались протесты52
«Бывают настоящие сумасшедшие»
«Бывают настоящие сумасшедшие»5
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение22
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции476
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска