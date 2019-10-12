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Путин назвал условие вывода войск из Сирии 

Рамблер + ещё 3 11 минут назад
Россия выведет войска из Сирии, если в Дамаске примут такое решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью СМИ.
Россия сделала заявление о войне в Сирии
Владимир Путин дал интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.
«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — заявил российский лидер.
По словам Путина, данный тезис касается и России, если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в вооруженном присутствии Москвы.
Президент отметил, что Россия открыто обсуждает сирийский вопрос с Ираном, Турцией, США.
«Я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — сказал Путин.
Ранее российский лидер призывал Иран и Саудовскую Аравию не использовать Сирию в качестве площадки для противоборства и подчеркивал, что войска США находятся в этой стране незаконно.
Комментарии4
Политика , Армия , Видео , США , Сирия
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