Путин назвал условие вывода войск из Сирии

Россия выведет войска из Сирии, если в Дамаске примут такое решение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью СМИ.

Владимир Путин дал интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — заявил российский лидер.

По словам Путина, данный тезис касается и России, если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в вооруженном присутствии Москвы.

Президент отметил, что Россия открыто обсуждает сирийский вопрос с Ираном, Турцией, США.

«Я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена», — сказал Путин.

Ранее российский лидер призывал Иран и Саудовскую Аравию не использовать Сирию в качестве площадки для противоборства и подчеркивал, что войска США находятся в этой стране незаконно.