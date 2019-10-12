Засилие «чайханы» возмутило Жириновского

Жириновский возмутился избытком в РФ ресторанов восточной кухни

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на обилие в стране ресторанов восточной кухни и недостаток заведений с русской кухней. При этом депутат Госдумы не стал отрицать, что восточная кухня предлагает вкусные блюда.

Своими соображениями политик поделился в телеграм-канале.

"На улицах наших городов сплошная «чайхана». Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины? Да, лагман и чебуреки — это вкусно. Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни?" — задался вопросом Жириновский.

Ранее News.ru сообщал, что Жириновский считает необходимым сокращение количества фильмов, в которых показаны сцены употребления табака. Он заявил, что со здоровьем шутить нельзя, и призвал известных личностей не афишировать тот факт, что они курят. По мнению Жириновского, не скрывая вредную привычку, знаменитости провоцируют курение среди молодёжи.