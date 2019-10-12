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Жириновский возмутился избытком в РФ ресторанов восточной кухни 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Засилие «чайханы» возмутило Жириновского
Фото: State Duma Russia/Global Look Press
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на обилие в стране ресторанов восточной кухни и недостаток заведений с русской кухней. При этом депутат Госдумы не стал отрицать, что восточная кухня предлагает вкусные блюда.
Своими соображениями политик поделился в телеграм-канале.
"На улицах наших городов сплошная «чайхана». Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины? Да, лагман и чебуреки — это вкусно. Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни?" — задался вопросом Жириновский.
Ранее News.ru сообщал, что Жириновский считает необходимым сокращение количества фильмов, в которых показаны сцены употребления табака. Он заявил, что со здоровьем шутить нельзя, и призвал известных личностей не афишировать тот факт, что они курят. По мнению Жириновского, не скрывая вредную привычку, знаменитости провоцируют курение среди молодёжи.
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Политика , Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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