В МИД провели беседу с послом Турции

В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.