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В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы 

RT на русском 1 час назад
В МИД провели беседу с послом Турции
Фото: РИА Новости
Замглавы российского МИД Андрей Руденко принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара для протокольной беседы.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эту операцию, сообщил, что в настоящий момент Россия будет «добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой».
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Политика , Армия , Ближний Восток , Сергей Лавров , Андрей Руденко , МИД , Москва , Турция
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