Путин не получил обещанный подарок от Додона

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Додон пока не подарил Путину обещанное вино 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Президент Молдавии Игорь Додон пока не подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину вино, которое обещал ему в честь его Дня рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока ничего не получали», — ответил Песков на вопрос о том, успел ли Додон подарить Путину вино в Ашхабаде, где несколько часов назад закончился саммит СНГ.
4 октября, как сообщал телеканал N4, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен подарить Путину на день рождения бочку вина собственного изготовления, сообщало агентство. Подарок планировалось передать 11 октября во время саммита в Ашхабаде.
«Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино из Садова (родное село Додона), которое я сделал сам. Белое и красное», — сказал молдавский лидер.
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Политика , Видео , Игорь Додон , Владимир Путин , Молдова
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