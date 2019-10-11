Путин не получил обещанный подарок от Додона

Додон пока не подарил Путину обещанное вино

«Пока ничего не получали», — ответил Песков на вопрос о том, успел ли Додон подарить Путину вино в Ашхабаде, где несколько часов назад закончился саммит СНГ.

4 октября, как сообщал телеканал N4, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен подарить Путину на день рождения бочку вина собственного изготовления, сообщало агентство. Подарок планировалось передать 11 октября во время саммита в Ашхабаде.