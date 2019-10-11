В Думе ответили, чего ждать с приходом нового посла США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассчитывает, что с назначением нового посла в США в РФ возобновится переговорный процесс между странами, будет укреплена договорно-правовая база, что, в частности, касается Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Трамп готов назначить первого замгоссекретаря США Джона Салливана на пост посла в РФ.
"Новый посол — это всегда определенная перезагрузка в отношениях, и возобновление переговорного процесса, я надеюсь, произойдет, поскольку основная функция посла — именно выстраивание двусторонних отношений", — сказал Морозов РИА Новости.
Он добавил, что бывший посол США в РФ Джон Хантсман несколько дистанцировался от официальных переговорных процессов и старался установить контакт с общественностью, людьми, "которые зачастую были настроены против действующей власти в России".
"Это было довольно неконструктивно с его стороны. Поэтому с назначением нового посла, мы надеемся, что все-таки подход будет более конструктивный, направленный на укрепление договорно-правовой базы между нашими странами, в том числе по СНВ-3", — сказал Морозов.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.