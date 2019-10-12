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В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2» 

Российская Газета + ещё 6 24 минуты назад
В России отреагировали на поддержку Германии
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление министра обороны Германии и председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации "Северного потока — 2".
По словам парламентария, очень здорово, что у российской стороны есть такой надежный партнер, ведь Германия с самого начала подчеркивала важность этого проекта и никогда не меняла свою позицию. Политик напомнил, что еще со времен СССР наша страна поставляла газ в Германию и сбоев никогда не было, пишет RT.
"Северный поток — 2" является международным проектом, и нет никакого смысла останавливать его, и никто этого делать не будет, заключил Ананских.
Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что данный проект имеет важное значение для немецкой энергетической безопасности и диверсификации поставок газа. По ее словам, было бы нечестно создавать впечатление, будто "Северный поток" можно еще остановить, учитывая ход событий и достигнутые договоренности. Глава ХДС подчеркнула также, что Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, где строится станция приемки газа. По словам председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, на завершение строительства газопровода "Северный поток-2" нужно еще 4-5 недель.
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Комментарии
Политика , Игорь Ананских , Госдума
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