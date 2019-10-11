Зюганов предложил казнить убийц детей и женщин

Зюганов высказался на тему отмены моратория на смертную казнь

«Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью», — сказал Зюганов.

Он отметил, что КПРФ уже вносила соответствующее предложение для более жесткой и решительной борьбы с терроризмом, убийствами и бандитизмом.

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России стал обсуждаться после резонансного убийства 9-летней девочки в Саратове. Утром она ушла в школу и пропала, на следующий день ее тело со следами насильственной смерти нашли за гаражами.