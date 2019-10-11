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Зюганов высказался на тему отмены моратория на смертную казнь 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Зюганов предложил казнить убийц детей и женщин
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал инициативу об отмене моратория на смертную казнь, передает РИА «Новости».
«Я не жестокий человек, но я считаю, что те, кто поднял руку на детей и женщин, те, кто лишает других жизни, должны быть наказаны, в том числе и смертной казнью», — сказал Зюганов.
Он отметил, что КПРФ уже вносила соответствующее предложение для более жесткой и решительной борьбы с терроризмом, убийствами и бандитизмом.
Вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России стал обсуждаться после резонансного убийства 9-летней девочки в Саратове. Утром она ушла в школу и пропала, на следующий день ее тело со следами насильственной смерти нашли за гаражами.
Депутаты Госдумы от Саратовской области выступили с предложением вернуть смертную казнь. Петиции с аналогичным предложением появились в интернете.
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Политика , Геннадий Зюганов , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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