В Кремле оценили слова Зеленского о Минских соглашениях

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , говоря об озвученной лидером Украины Владимиром Зеленским идее поменять последовательность пунктов минских соглашений, заявил, что в этом вопросе важно мнение не только участников "нормандского формата", но и республик Донбасса.

Накануне в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что Киев не устраивает "весь тот порядок, который есть в минском документе" и что этот вопрос нужно обсудить в "нормандском формате".

"Здесь есть вопрос, как к этому относится Москва, и это важный вопрос. Помимо Москвы еще важно, как к этому относится Берлин, как к этому относится Париж. Но есть еще один важный вопрос: как к этому относятся две республики. Об этом нельзя не помнить, нельзя об этом забывать, это нельзя игнорировать", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Москвы к словам Зеленского о том, что он хотел бы поменять последовательность пунктов Минских соглашений.

На просьбу уточнить, готова ли Россия обсуждать такую возможность, представитель Кремля подчеркнул: "Об этом пока никто речи не ведет".