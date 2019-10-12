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МИД РФ обвинил Эстонию в «визовом произволе» 

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«Визовый произвол»: В МИД РФ обрушились на Эстонию
Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press
МИД РФ прокомментировал отказ Эстонии во въезде в Шенгенскую зону четырём активистам «Молодой гвардии Единой России». В ведомстве назвали это решение недружественной акцией и пообещали достойный ответ.
"Считаем, что отказ во въезде в Шенгенскую зону активистам российской НКО является очередной недружественной акцией визового произвола, к которому Эстония регулярно прибегает в отношении неугодных ей представителей гражданского общества, а также историков и журналистов из России", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Российский МИД призвал обратить на случившееся «самое пристальное внимание» правозащитные структуры ООН, ОБСЕ и Совета Европы.
Ранее News.ru сообщал, что около €48 млн готово потратить правительство Эстонии на первый этап обустройства границы с Россией. Соответствующие цифры заложены в принятом парламентом законе о государственном бюджете балтийского государства на 2020 год. Как говорится в пояснительной записке к документу, обустройство участка границы длиной 23,5 км рассчитано на три года.
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Политика , МИД , ОБСЕ , ООН , Совет Европы , Эстония
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