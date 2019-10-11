Путин заявил о беспомощности Зеленского в Донбассе

«Никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — отметил Путин.

По его словам, ополченцы ДНР и ЛНР два или три раза давали сигнал о готовности к разведению, запуская белую ракету, но с украинской стороны ответа не последовало.

Путин подчеркнул, что для разрешения ситуации необходимо проявление политической воли со стороны Киева.

Как сообщал «Рамблер», Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское с 7 октября. Кроме того, участники группы подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса.

После этого в Золотое прибыл лидер «Национального корпуса», основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий со своими бойцами. Он пообещал не допустить отвода войск.

В итоге власти Украины действительно отложили разведение сил на несколько дней, заявив, что ополченцы нарушили режим прекращения огня. В ЛНР сообщили, что вопрос может быть отложен до заседания контактной группы в Минске 15 октября.