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Путин заявил о беспомощности Зеленского в Донбассе 

Рамблер + ещё 9 38 минут назад
Путин заявил о беспомощности Зеленского в Донбассе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе из-за действий националистов. Об этом сообщает ТАСС.
Ситуацию в Донбассе Путин прокомментировал на заседании Совета глав государств СНГ.
«Никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — отметил Путин.
По его словам, ополченцы ДНР и ЛНР два или три раза давали сигнал о готовности к разведению, запуская белую ракету, но с украинской стороны ответа не последовало.
Путин подчеркнул, что для разрешения ситуации необходимо проявление политической воли со стороны Киева.
Как сообщал «Рамблер», Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское с 7 октября. Кроме того, участники группы подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса.
После этого в Золотое прибыл лидер «Национального корпуса», основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий со своими бойцами. Он пообещал не допустить отвода войск.
В итоге власти Украины действительно отложили разведение сил на несколько дней, заявив, что ополченцы нарушили режим прекращения огня. В ЛНР сообщили, что вопрос может быть отложен до заседания контактной группы в Минске 15 октября.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Комментарии1
Политика , В мире , Украина , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ
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