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Путин назвал угрозу размещения американских ракет в Азии 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Путин назвал угрозу размещения ракет США в Азии
Фото: РИА Новости
Возможное размещение США ракет средней дальности в Азии касается и России, оно может затрагивать территорию страны, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 11 октября.
«Москву это не радует», — сказал он.
4 октября в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на появление американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в Азии. По его словам, подобные действия со стороны американских властей только создадут новые угрозы.
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Политика , Армия , Владимир Путин , Валдайский клуб , РИА Новости , США
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