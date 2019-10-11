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Владимир Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта 

Говорит Москва + ещё 7 44 минуты назад
Путин утвердил стратегию развития ИИ
Фото: РИА Новости
Как пишет РИА Новости, основная цель программы — повысить доступность информации и вычислительных ресурсов для пользователей.
В частности, Путин поручил кабинету министров до 15 декабря внести изменения в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».
Кроме того, кабмин должен ежегодно докладывать президенту о реализации этой стратегии, а также предусматривать бюджет на выполнение программы.
Утверждённая стратегия будет действовать до 2030 года.
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Политика , Другое , Владимир Путин , РИА Новости
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