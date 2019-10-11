Путин утвердил стратегию развития ИИ

Владимир Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Как пишет РИА Новости, основная цель программы — повысить доступность информации и вычислительных ресурсов для пользователей.

В частности, Путин поручил кабинету министров до 15 декабря внести изменения в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».

Кроме того, кабмин должен ежегодно докладывать президенту о реализации этой стратегии, а также предусматривать бюджет на выполнение программы.

Утверждённая стратегия будет действовать до 2030 года.