Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, как российское ТВ отреагировало на просьбу Путина не «очернять» Украину 

Ura.Ru 2 часа назад
ТВ отреагировало на просьбу Путина не «очернять» Украину
Фото: РИА Новости
Российские телеканалы немного смягчили свою политику в освещении политической жизни Украины после критики со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией «Медиалогия».
«Общее количество упоминаний Украины с 27 по 29 сентября, выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели — с 68 до 206 упоминаний. 4—6 октября, то есть после заявления президента, этот показатель снизился до 187. Но именно в этот период (а именно 4 октября) эксперты зафиксировали пиковое значение — 118 упоминаний», — цитирует выводы экспертов газета «Ведомости».
Наиболее рейтинговые программы стали меньше говорить об Украине после слов Путина. Тем не менее, телеведущий Владимир Соловьев в выпуске своего шоу на «России 1» подчеркнул, что по-прежнему считает Украину «братским народом», но будет жестко критиковать «подонков и мерзавцев» из этой страны. Программа Вадима Такменева «Центральное телевидение» после критики главы государства в целом стала гораздо мягче и сдержаннее отзываться об Украине и Владимире Зеленском, однако продолжила негативно освещать деятельность Петра Порошенко и других украинских политиков.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Валдаского форума публично заявил о том, что российские журналисты неправильно поступают, когда выставляют Украину в невыгодном свете в эфире федеральных телеканалов. Ведущая шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева в ответ парировала, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением этой страны. С ней согласился ее супруг и соведущий Евгений Попов, заявивший, что без обсуждения политической жизни Украины на российском ТВ не обойтись.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Ura.Ru: последние новости
В окружении иркутского губернатора объяснили, почему он повысил себе зарплату В окружении иркутского губернатора объяснили, почему он повысил себе зарплату Власти Южной Осетии решили подарить Путину на день рождения улицу Власти Южной Осетии решили подарить Путину на день рождения улицу Бывшим сотрудникам ФСБ запретят покидать Россию Бывшим сотрудникам ФСБ запретят покидать Россию
Комментарии5
Политика , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Вадим Такменев , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Владимир Путин , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийцу ребенка спасли от самосуда, переодев в омоновца
Убийцу ребенка спасли от самосуда, переодев в омоновца107
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»361
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу108
Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри переезжают в Канаду17
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки318
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение