Русские, назад! Зачем Россия возвращается в Ирак?

Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?

В минувшую среду, 9 октября, Турция начала военную операцию в Сирии против местных курдов. Решение Эрдогана ввести войска на сопредельную территорию вызвало негативную реакцию в Европе, а Россия дистанцировалась от конфликта Анкары Дамаска . Но это вовсе не означает, что ближневосточный регион постепенно выходит из зоны российских интересов. Напротив, российская дипломатия, а вместе с ней и бизнес старательно расширяют эту зону. На днях глава МИД Сергей Лавров посетил Ирак , где война формально закончилась, но мирная жизнь так и не началась. Страну сотрясают теракты, беспорядки и демонстрации. Корреспондент «Ленты.ру» сопровождал российского министра в этой поездке, наблюдал за жизнью Багдада через стекла бронеавтомобиля и пытался понять, кто и зачем ждет Россию в этом беспокойном регионе.

«Здравствуйте, меня зовут Михаил, я сотрудник охранной компании. Я буду обеспечивать вашу безопасность: всегда держитесь вместе, а в случае взрыва, обстрела или иных чрезвычайных ситуаций четко выполняйте мои команды и ни в коем случае не покидайте машину», — такой фразой российскую делегацию встретил высокий бородатый мужчина в гражданской одежде и с рацией на поясе.

Пару десятков гостей из Москвы усадили в бронированный микроавтобус и повезли в Багдад в составе кортежа из мощных внедорожников с автоматчиками и полицейских машин.

«Тут были протесты, около сотни погибших, работают снайперы, поэтому по городу много блокпостов, не переживайте», — заботливо предупредил Михаил.

Беспорядки действительно были: незадолго до визита российской делегации тысячи человек в десятках городов вышли на улицы, протестуя против коррупции и низкого уровня жизни.

Впрочем, в день визита ситуация была спокойной: власти отключили в стране интернет, и координировать выступления стало крайне затруднительно.

Но даже это затишье иллюзий не создавало: Ирак — до сих пор воюющая страна. По дороге из аэропорта в «зеленую зону» — деловой центр города — через каждые 500 метров встречались или броневики Hummer с крупнокалиберными пулеметами на крышах, или техника посерьезней. А вооруженные люди в камуфляже встречались порой даже чаще чем гражданские.

«Здесь очень много людей, которые имеют оружие и знают, как его применять», — рассказал о ситуации Михаил.

По его словам, не особо скрываясь, функционируют черные рынки, на которых за 700 долларов можно купить автомат Калашникова или пистолет за 200-300 долларов.

«Полиция, конечно, есть, и платят ей хорошо. Но племенные традиции сильны, своих обычно не трогают», — посетовал наемник.

Местные жители как могут приспосабливаются к реалиям полувоенной жизни: чем богаче район, тем больше на его парковках внедорожников Toyota Land Cruiser с «саудовским тюнингом» — толстым слоем брони, образующим своего рода бронекапсулу для пассажиров. Бедные иракцы, как водится, полагаются только на Аллаха.

На благосклонность всевышнего приходится уповать и российским дипломатам — посольство РФ находится за пределами условно безопасной «зеленой зоны» и фактически превращено в форт, окруженный забором с колючей проволокой. Работники редко покидают этот периметр, а провизию им дважды в неделю привозят прямо к КПП.

Американское посольство, впрочем, тоже не выглядит парком развлечений, хотя похоже на небольшой город: бетонные блоки, мешки с песком, активно используемая вертолетная площадка. Работают там более 10 тысяч человек.

На фоне всего этого милитаризма неудивительно, что именно вопросы безопасности и борьбы с терроризмом стали одними из основных на переговорах Сергея Лаврова с коллегами, а также на совместной пресс-конференции с главой МИД республики Мухаммедом Али аль-Хакимом. Она проходила в здании местного министерства иностранных дел — и журналисты не могли не заметить за спинами политиков мемориальные доски с внушительным списком жертв теракта, который произошел на этом самом месте в 2014 году.

Российский министр начал с выражения благодарности принимающей стороне, однако сразу перешел к более актуальной, сирийской теме.

«По Сирии у нас общая позиция, — заявил Лавров. — Необходимо завершить здесь разгром террористических группировок, которые пока еще осуществляют вылазки в ряде районов страны, создавать условия для возвращения беженцев и перемещенных лиц и запускать эффективный политический процесс в рамках созданного Конституционного комитета».

Он отдельно подчеркнул, что Ирак согласен с российской оценкой событий в сирийском Идлибе.

Там, напомним, правительственные войска при поддержке российской авиации противостоят боевикам, которых Дамаск считает террористами, а некоторые западные наблюдатели выделяют среди них и отряды светской вооруженной оппозиции, не желающей подчиняться приказам президента Сирии Башара Асада . Это их нежелание видится обоснованным: сирийский лидер сам внес огромный вклад в развязывание этой бойни, ответив на мирные митинги насилием и артобстрелами города Алеппо. Багдад, однако, согласен с российской трактовкой событий.

Стороны договорились о совместной работе в топливно-энергетической сфере, однако подробностей предстоящего сотрудничества не раскрыли. Зато известно, что представители российской оборонки обсуждали поставки российских вооружений. Но здесь все оказалось не так просто.

Дипломатический источник в российской делегации пояснил «Ленте.ру», что Москва хотела бы наладить военно-техническое сотрудничество с Ираком, однако этому мешает американское влияние.

«Иракцы, может, и прохладно относятся к американцам, но в большой степени от них зависят — речь и о большом количестве американской техники, и об американских военных базах», — пояснил он.

А собеседник издания из числа прибывших в страну бизнесменов посетовал, что переговоры с иракцами часто заходят в тупик из-за того, что у них просто нет денег.

Отдельно Лавров и аль-Хаким остановились на курдском вопросе: глава российского МИД похвалил Багдад за успешное взаимодействие с Иракским Курдистаном. Это важно: при правлении Саддама Хусейна курдов дискриминировали и всякое стремление к настоящей автономии подавляли, в том числе химическим оружием. К 90-м годам Хусейн провел настоящий геноцид курдов: мирных жителей травили газом, расстреливали, бомбили с воздуха, устраивали массовые депортации. Их автономия была признана Багдадом лишь после свержения диктатора.

Во время войны с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) иракская армия потерпела множество поражений, и именно курдам удавалось обеспечивать безопасность в оставленных ими районах, что придало им веса во взаимоотношениях со столицей. Нынешние иракские власти смогли найти с автономией общий язык: по свидетельству дипломатического источника «Ленты.ру», в Эрбиле — де-факто столице Иракского Курдистана — власти автономии открыто говорят, что искренне признают власть Багдада и надеются на взаимовыгодное совместное существование. Настоящая идиллия по сравнению с тем, что происходит сейчас на севере Сирии.

Эрбиль стал вторым пунктом иракской программы российского министра — впервые в истории. И по сравнению с Багдадом, где атмосфера многолетнего конфликта шиитов и суннитов лишь усугублялась обилием блокпостов и вооруженных людей, в Эрбиле все было действительно спокойно.

Журналистам подали обычный комфортный микроавтобус, весь кортеж сопровождали внушительные, но вполне мирно выглядящие внедорожники с мигалками и надписями POLICE. Да и улицы города были куда чище, ухоженнее и богаче багдадских. Что неудивительно, так как курдам, противостоящим бесчисленным внешним угрозам, друг с другом делить нечего.

Впрочем, по словам источника «Ленты.ру» среди местных дипломатов, впечатление это может быть обманчивым: уровень преступности в регионе достаточно высок. После войны с ИГ там осталось много «лихих людей» — вооруженные боевики вполне могут остановить на дороге такси или автобус и ограбить пассажиров.

В Эрбиле Лавров провел переговоры с президентом автономного региона Нечирваном Барзани, премьер-министром Масруром Барзани и председателем Демократической партии Курдистана Масудом Барзани. Все трое не родственники, как может показаться на первый взгляд: «Барзани» означает принадлежность к племени барзан, которое уже много десятилетий борется за свободу курдского народа.

Встреча получилась на удивление теплой — участники переговоров непрестанно обнимались друг с другом — но совершенно не информативной. Сколько-нибудь содержательных публичных заявлений не было, а МИД отчитался следующим сообщением:

«Достигнуто взаимопонимание о продолжении предметных контактов между соответствующими хозяйствующими структурами с целью выхода на конкретные договоренности по их итогам».

Другими словами — нормально так поговорили.

Решение турецкого президента Реджепа Эрдогана атаковать курдов на севере Сирии открыто не обсуждалось. Дипломатический источник «Ленты.ру» пояснил: Москва будет убеждать Эрдогана не развязывать масштабную войну и постарается убедить президента Сирии Башара Асада найти общий язык с курдами. Эти усилия, безусловно, оценят курды по обе стороны иракско-сирийской границы, но едва ли они заставят Эрдогана изменить точку зрения по курдскому вопросу.

Возможно, такие вот забота о регионе и участие в его насущных проблемах, построенные на прозрачных принципах и интересах, приносят России уважение на Ближнем Востоке. Эти усилия не всегда эффективны, а принципы часто называют аморальными, но что есть — то есть.

И что не говори — результат очевиден: курды, почти поверившие в реализацию многовековой мечты о создании национального государства, вынуждены справляться с новой напастью без помощи своего основного союзника.

А Башар Асад, в перспективы которого четыре года назад почти никто не верил, с российской поддержкой пережил (в политическом смысле) уже не один десяток своих именитых оппонентов.

И вполне возможно, что самолет Сергея Лаврова, улетавший из Эрбиля поздней ночью, благодаря этой заботе все чаще будет приземляться в ближневосточных аэропортах, а его пассажиров будут встречать как дорогих гостей.