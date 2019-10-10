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Лебедев рассказал об итогах заседания СМИД СНГ 

RT на русском 2 часа назад
Стали известны итоги заседания СМИД СНГ
Фото: РИА Новости
Председатель исполкома-исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал об итогах заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
«Оно было откровенным, заседание проходило в такой откровенной, доброжелательной атмосфере и, самое главное, закончилось результативно», — сказал он.
По его словам, был рассмотрен ряд документов. Главным он назвал Программу по активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников.
«Он поможет нам теснее координировать нашу внешнеполитическую деятельность на международной арене», — пояснил Лебедев.
Заседание СМИД СНГ и Совет глав СНГ проходят в Ашхабаде, поскольку Туркмения в этом году занимает пост председателя организации.
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Политика , Сергей Лебедев , Совет глав государств СНГ
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