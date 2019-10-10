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Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик поблагодарила МИД за помощь 

РИА Новости 4 часа назад
Освобожденная журналистка поблагодарила МИД за помощь
Фото: РИА Новости
Освобожденная в Иране россиянка Юлия Юзик поблагодарила МИД России и лично его главу Сергея Лаврова за содействие в ее возвращении в Россию.
Ранее посольство России в Тегеране сообщило, что власти Ирана отпустили Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву.
"Благодарность за операцию по вызволению из иранской тюрьмы хочу выразить МИДу России и лично Сергею Лаврову, который, как мне стало известно, принимал важную роль в процессе, и посольству России в Иране, представителя которого я увидела в полночь в спецзале для вылетов, куда меня привезли в маске на глазах, и я реально не могла поверить, что это все не сон, а явь", — написала она на своей официальной странице в Facebook.
Российская журналистка Юлия Юзик, как ранее отмечала российская дипмиссия в Иране, прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Как отмечали в посольстве, ссылаясь на слова родственников россиянки, журналистку обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил во время пресс-конференции, что задержание россиянки не было связано со шпионажем, были проблемы с визой.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , Аэрофлот , РИА Новости , Иран , Москва , Тегеран
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