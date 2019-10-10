Захарова рассказала, что объединяет Россию и Китай

Захарова назвала важнейшие точки роста взаимодействия России и Китая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что важнейшими точками роста российско-китайского взаимодействия являются вывод на качественно новый уровень двусторонних экономических отношений и укрепление молодежных контактов.

"Мне кажется, что было бы правильно сделать упор на две составляющие. Первое — это вывод на качественно новый уровень двусторонних экономических отношений в полном объеме — включая межгосударственные экономические и торговые связи и связи между частным бизнесом. Наш политический диалог давно развивается беспрецедентными темпами, а вот экономика требует дополнительного стимулирования", — сказала Захарова в интервью информслужбе мультимедийного проекта "Россия-Китай: главное".

"Второе — это развитие связей между представителями молодежи двух стран. Молодые люди наших стран должны знать больше друг о друге, должны быть заинтересованы в развитии различных двусторонних проектов, в ведении диалога по целому ряду направлений", — добавила Захарова.

Она отметила, что самым главным на сегодняшний день является то, что между Россией и Китаем существует доверие.

"Оно стопроцентное на политическом уровне, а между людьми мы выстраиваем доверие на новом уровне", — добавила Захарова.

По ее словам, именно доверие является символом двусторонних отношений и той платформой, на которой две страны выстраивают диалог.