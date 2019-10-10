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Путин вспомнил про занятия боксом и сломанный нос 

Вести.Ru + ещё 17 1 час назад
Путин вспомнил про занятия боксом и сломанный нос
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин во время посещения выставки "Современный спорт. Инновации и перспективы" в Нижнем Новгороде рассказал о первом виде спорта, которым он начал заниматься в детстве. Также глава страны вспомнил, как из-за сломанного носа ему пришлось уйти в дзюдо.
"Моим первым видом спорта был бокс. Мне сломали нос — и все прекратилось. К врачу я не ходил, долго очень срасталось. Время ушло, и я перешел в другой вид спорта", — приводит слова Путина "Россия 24".
Ранее российские боксеры подарили главе государства боксерскую перчатку, инкрустированную бриллиантами. Напомним, что Путин участвует в международном форуме "Россия — спортивная держава", который стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.
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Политика , Другое , Владимир Путин
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