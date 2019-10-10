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Россияне остались без нового выходного дня 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект, отметив, что дополнительный выходной повлечет за собой дополнительную нагрузку на работодателей и будет способствовать «возникновению напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан».
Инициатива была внесена в Госдуму депутатами от ЛДПР Ярославом Ниловым и Игорем Лебедевым еще в 2017 году. В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что «установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».
Комментарии16
Политика , Видео , Игорь Лебедев , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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