Россияне остались без нового выходного дня 

Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект, отметив, что дополнительный выходной повлечет за собой дополнительную нагрузку на работодателей и будет способствовать «возникновению напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан».
Инициатива была внесена в Госдуму депутатами от ЛДПР Ярославом Ниловым и Игорем Лебедевым еще в 2017 году. В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что «установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».