Россияне остались без нового выходного дня

Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект, отметив, что дополнительный выходной повлечет за собой дополнительную нагрузку на работодателей и будет способствовать «возникновению напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан».