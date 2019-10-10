Путин обрадовался, что в России стали меньше пить

Путин назвал результат сокращения употребления алкоголя в России

Путин заявил на открытии форума « Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, что «совсем недавно ВОЗ заметила наше движение по этому направлению (борьбе с употреблением алкоголя — прим. ВЗГЛЯД) и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы (…) употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом», передает РИА «Новости».

«Как результат — значительное увеличение продолжительности жизни в России», — добавил он.

Ранее ВОЗ опубликовала исследование, в котором указывается, что различные меры по контролю реализации алкогольной продукции, вводимые в России с 2003 года, привели к значительному увеличению ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Это исследование удивило британскую газету The Guardian, которая отметила: «Россия может по-прежнему иметь репутацию самой пьющей нации, однако доклад Всемирной организации здравоохранения показывает, что потребление алкоголя в этой стране с 2003 года снизилось на 43%».

До этого Минздрав заявил, что потребление алкоголя на душу населения в России за последние восемь лет сократилось практически вдвое.