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Путин назвал результат сокращения употребления алкоголя в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Путин обрадовался, что в России стали меньше пить
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин указал на хорошие результаты в снижении употребления крепкого спиртного в стране, которые были отмечены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Путин заявил на открытии форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, что «совсем недавно ВОЗ заметила наше движение по этому направлению (борьбе с употреблением алкоголя — прим. ВЗГЛЯД) и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы (…) употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом», передает РИА «Новости».
«Как результат — значительное увеличение продолжительности жизни в России», — добавил он.
Ранее ВОЗ опубликовала исследование, в котором указывается, что различные меры по контролю реализации алкогольной продукции, вводимые в России с 2003 года, привели к значительному увеличению ожидаемой продолжительности жизни в стране.
Это исследование удивило британскую газету The Guardian, которая отметила: «Россия может по-прежнему иметь репутацию самой пьющей нации, однако доклад Всемирной организации здравоохранения показывает, что потребление алкоголя в этой стране с 2003 года снизилось на 43%».
До этого Минздрав заявил, что потребление алкоголя на душу населения в России за последние восемь лет сократилось практически вдвое.
Кроме того, в сентябре правительство «концептуально» поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
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Политика , Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума , The Guardian , РИА Новости
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