Лавров заявил о необходимости диалога Турции и Сирии

Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары

«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что должен быть налажен диалог Дамаска и сирийских курдов. Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на севере Сирии, подчеркнул министр.

Канал военной связи России и Турции работает, отметил Лавров.

«Как вы знаете, президент (Турции Тайип) Эрдоган звонил президенту (РФ Владимиру) Путину, до этого мне позвонил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. У нас есть канал деконфликтинга, канал регулярной связи. Наши военные находятся в контакте друг с другом. Мы заинтересованы в скорейшем успокоении ситуации, прежде всего, на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сказал глава МИД.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.