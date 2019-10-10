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Лавров заявил о необходимости диалога Дамаска и Анкары 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Лавров заявил о необходимости диалога Турции и Сирии
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиться диалога Дамаска и Анкары.
«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», — сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что должен быть налажен диалог Дамаска и сирийских курдов. Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на севере Сирии, подчеркнул министр.
Канал военной связи России и Турции работает, отметил Лавров.
«Как вы знаете, президент (Турции Тайип) Эрдоган звонил президенту (РФ Владимиру) Путину, до этого мне позвонил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу. У нас есть канал деконфликтинга, канал регулярной связи. Наши военные находятся в контакте друг с другом. Мы заинтересованы в скорейшем успокоении ситуации, прежде всего, на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сказал глава МИД.
Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.
Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Он также сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ из Сирии.
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Комментарии1
Политика , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , МИД , Исламское государство , РИА Новости , Анкара , Дамаск , Москва , Сирия , Турция
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