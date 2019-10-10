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В Госдуме считают, что идея штрафовать родителей курящих детей не имеет перспективы 

ТАСС 1 час назад
В Госдуме оценили идею штрафовать родителей курящих детей
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) Дмитрий Вяткин заявил, что идея о введении ответственности для родителей курящих подростков не имеет перспективы.
"Опять мы имеем дело с сенсацией из ничего. Если внимательно почитать сообщения на эту тему в уважаемых СМИ, они говорят о том, что была комиссия по профилактике правонарушений. Там была выдвинута такая идея, с моей точки зрения, неверная, неправильная, и с правовой точки зрения, и с профилактической", — сказал Вяткин ТАСС в четверг.
По его словам, идею об ответственности родителей курящих подростков "дали поручение проработать, не более того".
"Это не имеет никакого отношения к работе группы по подготовке новой редакции КоАП. Мы подобного рода предложения не рассматривали и не рассматриваем, они к нам не поступали. Скажу честно: подобного рода предложения даже близко не войдут в редакцию нового КоАП", — уточнил Вяткин.
Как ранее сообщала газета "Известия", правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию КоАП нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков. В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении в КоАП нормы "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними".
В 2009 и 2014 годах в Госдуму вносились законопроекты о штрафах для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Обе инициативы не получили поддержки правительства.
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Комментарии2
Политика , Общество , Дмитрий Вяткин , Госдума , Минюст РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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