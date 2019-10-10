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Путин посетил форум «Россия — спортивная держава» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Путин посетил форум «Россия — спортивная держава»
Фото: РИА Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил VIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.
«За 10 лет работы Форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта», — приводит слова Путина РИА Новости.
Он поддержал идею ежегодного проведения мероприятия, а также отметил, что Россия готова вносить свой весомый вклад в совершенствование спортивной подготовки населения.
Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 10 по 11 октября.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии.
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Политика , Общество , Станислав Черчесов , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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