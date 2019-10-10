Путин посетил форум «Россия — спортивная держава»

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил VIII Международный спортивный форум « Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.

«За 10 лет работы Форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он поддержал идею ежегодного проведения мероприятия, а также отметил, что Россия готова вносить свой весомый вклад в совершенствование спортивной подготовки населения.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 10 по 11 октября.