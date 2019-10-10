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Москалькова приветствовала возвращение журналистки Юзик из Тегерана в Москву 

ТАСС 37 минут назад
Москалькова отреагировала на возвращение Юзик
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рада возвращению задержанной в Иране российской журналистки Юлии Юзик на родину.
"Нам остается всем радоваться, что это [возвращение Юзик] случилось", — сказала Москалькова журналистам в четверг.
По ее словам, освобождение россиянки стало возможным в том числе благодаря высокому качеству работы института защиты прав человека в РФ.
"Заключили 18 соглашений с омбудсменами других государств. У нас создан евразийский альянс омбудсменов, и он позволяет, помимо взаимодействия запускать правозащитную дипломатию", — добавила Москалькова.
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский сообщил ТАСС, что журналистка прилетела в Москву из Тегерана утром 10 октября. По информации российского посольства, власти Ирана приняли решение отпустить задержанную ранее россиянку.
Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о ситуации, связанной с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.
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Комментарии
Политика , Татьяна Москалькова , Борис Войцеховский , ИТАР-ТАСС , Иран , Москва , Тегеран
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