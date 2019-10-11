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Путин прибыл в Туркмению 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 43 минуты назад
Путин прибыл в Туркмению
Фото: РИА Новости
Глава российского государства Владимир Путин прибыл Ашхабад, сообщают информационные агентства.
В пятницу в столице Туркмении состоится заседании Совета глав государств СНГ. Перед саммитом Путин проведет переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, передает ТАСС.
В Ашхабаде планируют подписать декларацию по стратегическому экономическому сотрудничеству государств СНГ и Конвенцию о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Также участники собираются обсудить празднование Дня Победы и программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Напомним, Туркмения отказала в выдаче визы журналисту кремлевского пула Дмитрию Смирнову.
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Политика , Гурбангулы Бердымухамедов , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Совет глав государств СНГ , ИТАР-ТАСС , Ашхабад
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