Путин прибыл в Туркмению

В Ашхабаде планируют подписать декларацию по стратегическому экономическому сотрудничеству государств СНГ и Конвенцию о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Также участники собираются обсудить празднование Дня Победы и программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.