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Желание российского губернатора увеличить себе оклад в полтора раза объяснили 

Lenta.ru 50 минут назад
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко захотел повысить себе зарплату из-за указа президента по индексированию заработной платы госслужащих с 1 октября 2019 года. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев, передает РИА Новости.
Добродеев пояснил, что выполнить указ невозможно без повышения зарплаты губернатора, так как расчет заработной платы подчиненных привязан к уровню зарплаты руководителя. По его словам, цифра в 44 процента «не соответствует действительности».
Ранее Левченко внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада. Глава региона предложил увеличить свой оклад на 44 процента — с 18,8 до 27,2 тысячи рублей. Также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности.
В августе президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения заработной платы во всех территориальных органах федеральных ведомств. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
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Комментарии
Политика , Александр Осипов , Сергей Левченко , Владимир Путин , Иркутская Область
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