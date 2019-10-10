Желание российского губернатора увеличить себе оклад в полтора раза объяснили

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко захотел повысить себе зарплату из-за указа президента по индексированию заработной платы госслужащих с 1 октября 2019 года. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев, передает РИА Новости.

Добродеев пояснил, что выполнить указ невозможно без повышения зарплаты губернатора, так как расчет заработной платы подчиненных привязан к уровню зарплаты руководителя. По его словам, цифра в 44 процента «не соответствует действительности».

Ранее Левченко внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада. Глава региона предложил увеличить свой оклад на 44 процента — с 18,8 до 27,2 тысячи рублей. Также будут увеличены зарплаты 74 человек, замещающих областные государственные должности.