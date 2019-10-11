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В СПЧ выступили против введения смертной казни 

Говорит Москва + ещё 6 44 минуты назад
СПЧ категорически против введения смертной казни
Фото: РИА Новости
Об отмене моратория заговорили в Госдуме после убийства 9-летней девочки в Саратове.
Депутат Госдумы Евгений Примаков в Facebook предложил вернуть высшую меру наказания в стране.
В эфире «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва заявила, что отмена моратория на смертную казнь негуманна и приведёт к росту пыток в колониях и СИЗО.
«Тогда нам нужно отказываться от всех европейских норм, которые мы для себя признали. И это чревато очень плохими последствиями. Я напомню, что только после того, как мы ратифицировали европейскую конвенцию против пыток, у нас появился закон в общественном контроле. Был новый состав ОНК утверждён. Те люди, которые могут (раньше такого никогда не было) сейчас заходить в любую камеру, любое СИЗО, любую колонию и посмотреть, что там происходит с человеком. Особенно это важно на стадии предварительного следствия, где чаще всего бьют, пытают. Потому что работать по-другому не могут, и единственное, на что они способны, — это выбить потом признание, чтобы человек согласился на сотрудничество со следствием. Если не будет правозащитников, которые туда заходят и это контролируют, то мы сейчас погрязнем в новой волне уголовных дел, мы просто зальём всё в крови. Я вас уверяю».
Дискуссия о высшей мере наказания вызвана резонансным убийством в Саратове.
9 октября 9-летняя школьница Лиза Киселёва не вернулась домой. Её искали несколько тысяч человек. Тело ребёнка обнаружили накануне за гаражами. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее судимый Михаил Туватин. Он сознался в преступлении. Жители города собрались у здания местного ОВД с требованием выдать им убийцу.
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Комментарии
Политика , Ева Меркачева , Евгений Примаков , Совет по правам человека , Госдума , МВД , ФСИН , Москва , Саратов
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